В Альянсе турагентств оценили идею введения в России стандартов "всё включено"

"Если система "всё включено" вдруг заставит наши объекты размещения — отели, гостиницы — поднять цены, то будет не очень приятно, потому что цены у нас в высокий сезон и так очень высокие", — отметила Осипова.

Кроме того, по словам эксперта, клиенты отелей класса luxury не слишком заинтересованы в услугах по такой системе. Не стоит вводить её и в гостиницах, которые и так кормят четыре раза в день. Осипова отметила, что "всё включено" обычно выбирают те российские туристы, которые предпочитают четырёхзвёздочные, а особенно трёхзвёздочные и двухзвёздочные отели. Она добавила, что многие отдыхающие считают, что в таком случае не надо брать с собой деньги.