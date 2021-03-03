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В Альянсе турагентств оценили идею введения в России стандартов "всё включено"

Не всем отелям необходимо присоединяться к такому формату, считают там.

3 марта 2021, 14:25

Фото © Pixabay

Переход на систему "всё включено" в российских отелях может привести к росту цен, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Таким мнением она поделилась в беседе с радио Sputnik.

"Если система "всё включено" вдруг заставит наши объекты размещения — отели, гостиницы — поднять цены, то будет не очень приятно, потому что цены у нас в высокий сезон и так очень высокие", отметила Осипова.

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Кроме того, по словам эксперта, клиенты отелей класса luxury не слишком заинтересованы в услугах по такой системе. Не стоит вводить её и в гостиницах, которые и так кормят четыре раза в день. Осипова отметила, что "всё включено" обычно выбирают те российские туристы, которые предпочитают четырёхзвёздочные, а особенно трёхзвёздочные и двухзвёздочные отели. Она добавила, что многие отдыхающие считают, что в таком случае не надо брать с собой деньги.

По мнению исполнительного директора Альянса турагентств, уточнить понятие "всё включено" и определить стандарты такого формата в России необходимо, так как каждый трактует это по-разному.

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Ранее Лайф рассказывал, что Ростуризму поручили разработать стандарты обслуживания по системе "всё включено". Сейчас в России по такой системе работает только 10–15% отелей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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