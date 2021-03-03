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Названы даты проведения ПМЭФ в 2021 году

Мероприятие пройдёт с учётом всех мер инфекционной безопасности, подчеркнули в оргкомитете форума.

3 марта 2021, 14:15
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится со 2 по 5 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росконгресса, который является организатором форума.

"Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2–5 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

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По словам советника президента России, ответственного секретаря ПМЭФ Антона Кобякова, оргкомитет приложит все усилия, чтобы форум прошёл с учётом всех мер инфекционной безопасности.

Напомним, что в 2020 году ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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