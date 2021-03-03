Отсидевшего в женском СИЗО почти два года трансгендера переводят в мужскую колонию

Назар Гулевич, который раньше был Анастасией, по приговору суда получил четыре с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Находясь под следствием, Назар почти два года провёл в следственном изоляторе для женщин. Сейчас ФСИН настояла на его этапировании в мужскую колонию во Владимире на три оставшихся месяца.

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачёвой, эта новость как для Назара, так и для его родных стала шоком, он даже пытался покончить с собой.

"По паспорту он мужчина, его ему уже давно поменяли, а по физиологии женщина. И когда встал вопрос, куда его отправлять, то сказали — по паспорту, значит, в мужскую колонию. Ну а вы представляете — женщина окажется в мужской колонии. Понятно, в каком он там положении окажется и что с ним дальше будет", — рассказала в беседе с Лайфом правозащитница.

Меркачёва пояснила, что Гулевича отправляют "досиживать" срок во Владимирскую область, где, по её словам, самые суровые и жёсткие колонии. При этом во ФСИН заверили, что обеспечат полную безопасность трансгендеру в тюрьме. Однако правозащитники сомневаются в этом, поэтому намерены в дальнейшем как-то повлиять на ситуацию.

"Они могут надеяться, что он будет в безопасности, а по факту может случиться самое страшное. И даже если они ему гарантируют полную безопасность, они же не могут гарантировать его нормальное психическое состояние. А он, как только будет этап, себя так накрутит. В итоге предпримет какую-то попытку", — указала Меркачёва.

А ранее Лайф писал, что первая трансгендерная пара России рассталась из-за измены мужа. Однако у мужчины на этот счёт своя версия.

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