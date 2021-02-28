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"Ходил по гей-клубам": Первая трансгендерная пара России рассталась из-за измены мужа

Но у мужчины другая версия.

28 февраля 2021, 22:55
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo5953850_457246699?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эрика Аскарова</a></p>

Фото © VK / Эрика Аскарова

Первая официальная российская пара трансгендеров Эрика Аскарова и Виктор Мануйлин подали на развод. Об этом сообщает Mash.

Впрочем, по мнению Виктора причина расставания в другом. Мужчина винит во всём импульсивный характер жены. Он отметил, что несколько раз пытался уйти, но возвращался. Эрика же считает, что стала переходным этапом между женщинами и мужчинами.

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"Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сториз знакомых знакомых увидела довольную рожу", — рассказала девушка.

Напомним, пара поженилась в Казани в конце 2019 года. Церемония прошла без помех, поскольку никто из работников загса не знал о "трансформации" молодожёнов.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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