"Ходил по гей-клубам": Первая трансгендерная пара России рассталась из-за измены мужа

Первая официальная российская пара трансгендеров Эрика Аскарова и Виктор Мануйлин подали на развод. Об этом сообщает Mash.

Впрочем, по мнению Виктора причина расставания в другом. Мужчина винит во всём импульсивный характер жены. Он отметил, что несколько раз пытался уйти, но возвращался. Эрика же считает, что стала переходным этапом между женщинами и мужчинами.

"Ходил по гей-клубам, катался на машине, за него платили. На сториз знакомых знакомых увидела довольную рожу", — рассказала девушка.

Напомним, пара поженилась в Казани в конце 2019 года. Церемония прошла без помех, поскольку никто из работников загса не знал о "трансформации" молодожёнов.

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