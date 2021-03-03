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Путин назначил главу петербургского СК заместителем Бастрыкина

Генерал-лейтенант руководил Главным следственным управлением СКР по региону с 2014 года.

3 марта 2021, 13:24
<p>Александр Клаус. Фото © <a href="https://spb.sledcom.ru/about/head/item/606160/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу</a></p>

Александр Клаус. Фото © ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Президент России Владимир Путин назначил главу ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерала-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя СК России Александра Бастрыкина. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 3 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

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Клаус занял должность руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в 2014 году. Кто теперь будет исполнять его обязанности, пока не известно.

Ранее Лайф рассказывал, что врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона. Он признал работу кабмина неудовлетворительной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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