Путин назначил главу петербургского СК заместителем Бастрыкина
Генерал-лейтенант руководил Главным следственным управлением СКР по региону с 2014 года.
Александр Клаус. Фото © ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Президент России Владимир Путин назначил главу ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерала-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя СК России Александра Бастрыкина. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 3 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Клаус занял должность руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в 2014 году. Кто теперь будет исполнять его обязанности, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал, что врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона. Он признал работу кабмина неудовлетворительной.
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