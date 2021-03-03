Путин назначил главу петербургского СК заместителем Бастрыкина

Президент России Владимир Путин назначил главу ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, генерала-лейтенанта юстиции Александра Клауса заместителем председателя СК России Александра Бастрыкина. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 3 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации .

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Клаус занял должность руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в 2014 году. Кто теперь будет исполнять его обязанности, пока не известно.