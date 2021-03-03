Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса на май
Чтобы этого избежать, необходимо привить 25% населения России в ближайшие два месяца.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Фото © Kremlin.ru
Федеральное медико-биологическое агентство считает возможным наступление третьей волны коронавируса, а её начало прогнозируется на май текущего года. Об этом заявила в среду глава ведомства Вероника Скворцова. Он пояснила, что прогноз основан на математических моделях, которые предсказывают течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса, однако фактор вакцинации он не учитывает.
"Третья волна должна быть неизбежной. Она должна возникнуть примерно начиная с мая, и пик её придётся на октябрь текущего года", — заявила Вероника Скворцова в эфире "России 24".
Однако, по её словам, шансы избежать негативного прогноза всё-таки есть: для этого необходимо привить 25% населения России за два месяца.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал способ избежать третьей волны коронавируса.
На днях глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. Он отметил, что худший сценарий позади, а потребность в ограничениях к началу следующего года отпадёт. Эксперт уточнил, что это только прогноз, так как никто не может на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация.
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