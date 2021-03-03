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Два человека погибли и 10 пострадали в лобовом столкновении автобусов на Камчатке — видео

На трассе столкнулись два автобуса.

3 марта 2021, 13:06

Два человека погибли и 10 пострадали в результате ДТП с автобусами на Камчатке. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Два человека погибли в результате столкновения рейсовых автобусов на Камчатке, об этом Лайфу сообщил источник. В нашем распоряжении также оказалось видео с места трагедии.

Сообщается, что один из автобусов ехал из краевой столицы в посёлок Мильково, другой — из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Водитель одного из транспортных средств превысил разрешённую скорость и выехал на встречку, после чего попал в снежный занос и столкнулся с другим автобусом.

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По предварительным данным, в результате ЧП погибли водитель одного из транспортных средств и пассажир другого. Медики оказали на месте помощь пяти пострадавшим, шесть человек увезли в больницу, среди них есть беременная женщина, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл сегодня, 3 марта, около восьми вечера по местному времени. Сейчас на месте работают экстренные службы.

"По итогам процессуальной проверки следственным органом будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", — отметили в СУ СК по Камчатскому краю.

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А ранее Лайф писал, что в Петербурге несколько человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что женщина за рулём легковушки не предоставила преимущество в движении микроавтобусу правоохранителей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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