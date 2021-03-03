Валентина Матвиенко: Цены на цветы кусаются, мужчины недовольны
Завышение стоимости объясняется тем, что отечественные цветоводы находятся в неравных условиях с зарубежными поставщиками.
Фото © Pixabay
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в преддверии Международного женского дня сильно выросли цены на цветы, мужчины этим недовольны.
"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
Политик отметила, что завышение стоимости объясняется тем, что отечественные цветоводы находятся в неравных условиях с зарубежными поставщиками. Так, для российских производителей НДС подняли с 10% до 20%, иностранные в то же время идут на льготных условиях.
Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 8 Марта. В топ вошли товары красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения.
Выбор редакции
Букетный период: к 8 Марта цветы могут подорожать на 30 процентов
Духи, шоколадные яйца и фотоаппараты: какие подарки на 8 Марта самые популярные
Детей, которых мать бросила голых умирать в лесу, отдали под опеку дяде
В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, подозреваемого в жестоком убийстве родных
У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия
Комментариев: 0