Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Валентина Матвиенко: Цены на цветы кусаются, мужчины недовольны

Завышение стоимости объясняется тем, что отечественные цветоводы находятся в неравных условиях с зарубежными поставщиками.

3 марта 2021, 13:35
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в преддверии Международного женского дня сильно выросли цены на цветы, мужчины этим недовольны.

"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Москвичам пообещали плюсовую температуру 8 марта, и для этого синоптикам придётся изменить прогноз

Москвичам пообещали плюсовую температуру 8 марта, и для этого синоптикам придётся изменить прогноз

Политик отметила, что завышение стоимости объясняется тем, что отечественные цветоводы находятся в неравных условиях с зарубежными поставщиками. Так, для российских производителей НДС подняли с 10% до 20%, иностранные в то же время идут на льготных условиях.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 8 Марта. В топ вошли товары красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Букетный период: к 8 Марта цветы могут подорожать на 30 процентов

1 марта, 21:40

Духи, шоколадные яйца и фотоаппараты: какие подарки на 8 Марта самые популярные

сегодня в 08:50

Детей, которых мать бросила голых умирать в лесу, отдали под опеку дяде

сегодня в 14:48

В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, подозреваемого в жестоком убийстве родных

сегодня в 14:33

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

сегодня в 14:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1