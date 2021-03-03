Духи, шоколадные яйца и фотоаппараты: какие подарки на 8 Марта самые популярные

Эксперты "Яндекс.Маркета" проанализировали потребительский спрос в феврале и марте и рассказали, что покупали россияне в качестве подарков к 8 Марта.

Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 Марта — это товары для красоты. В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2–8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой — в этом году покупатели готовы потратить на такой подарок около 1000 рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года. Также на 161% выросло количество заказов парфюмерии — эта категория занимает второе место по популярности подарков на 8 Марта после цветов.

Помимо косметики традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 Марта кондитерские изделия. Так, на 494% выросло количество заказов конфет в коробках, на 108% — шоколадных плиток и на 66% — шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом, — около 800 рублей.

Ювелирные украшения и часы попали в топ-3 подарков, которые женщины хотели бы получить на 8 Марта. По данным о заказах, спрос на эти категории товаров также растёт. Так, на 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% — брошей и на 238% — серёг. Также россияне покупают и наручные часы. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2500 рублей, а часов — 4400 рублей.

Ещё одна популярная категория товаров — электроника. На 158% выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а на 142% — категория классических фотоаппаратов. На фотогаджеты покупатели готовы потратить 24 тысячи рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020-м. Также вырос средний чек и на покупку умной колонки — сейчас россияне тратят примерно на 80% больше денег на такой гаджет, чем в прошлом году.

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