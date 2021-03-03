Жертва скопинского маньяка — об освобождении своего мучителя: я не верю, что он раскаялся
Женщина отметила, что, судя по всему, Мохов остался таким же бодрым, как и 17 лет назад, а тюрьма не забрала у него ни капли здоровья.
Фото © YouTube / "Честный детектив", © YouTube / "Пусть говорят"
Тот факт, что скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу, вызывает у одной из его жертв — Екатерины Мартыновой — неоднозначные чувства. В беседе с Лайфом женщина отметила, что в данный момент недовольна приговором преступнику, хотя раньше об этом не задумывалась.
"Знаете, на лицо он практически не изменился, то есть тюрьма не забрала у него здоровье, я так понимаю, он очень бодрый , всё у него в порядке и, конечно, меня это расстроило. Когда ты понимаешь, что он уже свободный человек, по-разному воспринимается. Я недовольна приговором, раньше я об этом не думала. Он говорит, что осознал и раскаялся, конечно, я не верю", — поделилась Екатерина.
По её мнению, Мохов считает, что совершил не такое уж и ужасное преступление, ведь его жертвы остались живы. Екатерина предполагает, что маньяк будет ходить на интервью на разные телеканалы и тем самым зарабатывать деньги. Она рассказала, что ей уже предлагали встречу с мучителем, но женщина отказалась.
Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Недавно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.
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