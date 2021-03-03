Прокатившему полицейского на капоте "мерседеса" автохаму из Уфы продлили арест

В Уфе начался суд над автохамом, который сбил сотрудника ГИБДД на "мерседесе" премиум-класса. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Ранее лихач был объявлен в федеральный розыск, а до инцидента с правоохранителем молодой человек просто часто хулиганил на дорогах города.

Ранее агентство "Башинформ" писало, что 3 ноября 2020 года Газизов на парковке на улице Менделеева в столице Башкирии сел за руль "мерседеса", будучи лишённым водительского удостоверения. По камерам видеонаблюдения его заметили сотрудники уфимского отдела ГИБДД и поспешили задержать молодого человека, так как он находился в розыске за административное правонарушение. Неоднократный нарушитель закона при этом проигнорировал требование инспекторов и сбил одного из них. В результате полицейский попал в больницу с тяжёлыми травмами. Сам же Газизов бросил иномарку и скрылся. После этого несколько дней нарушитель находился в федеральном розыске, а под стражу его взяли в конце ноября того же года.