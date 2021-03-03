Прокатившему полицейского на капоте "мерседеса" автохаму из Уфы продлили арест
Ранее лихач был объявлен в федеральный розыск, а сейчас может получить реальный срок.
Состоялось первое заседание по уфимскому автохаму, который на "мерседесе" сбил сотрудника ГИБДД. Видео © LIFE
В Уфе начался суд над автохамом, который сбил сотрудника ГИБДД на "мерседесе" премиум-класса. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Ранее лихач был объявлен в федеральный розыск, а до инцидента с правоохранителем молодой человек просто часто хулиганил на дорогах города.
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Суд рассматривает уголовное дело в отношении 25-летнего Артура Газизова в соответствии со статьёй о применении насилия в отношении представителя власти.
"В ходе судебного заседания судом допрошены свидетели, вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 5 мая 2021 года. Судебное заседание отложено на 9 марта на 11:00 часов", — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее агентство "Башинформ" писало, что 3 ноября 2020 года Газизов на парковке на улице Менделеева в столице Башкирии сел за руль "мерседеса", будучи лишённым водительского удостоверения. По камерам видеонаблюдения его заметили сотрудники уфимского отдела ГИБДД и поспешили задержать молодого человека, так как он находился в розыске за административное правонарушение. Неоднократный нарушитель закона при этом проигнорировал требование инспекторов и сбил одного из них. В результате полицейский попал в больницу с тяжёлыми травмами. Сам же Газизов бросил иномарку и скрылся. После этого несколько дней нарушитель находился в федеральном розыске, а под стражу его взяли в конце ноября того же года.
А в конце февраля в Астрахани пьяный лихач сбил пешеходов и устроил драку с полицейскими.
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