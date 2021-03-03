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Физиономист — о скопинском маньяке: Он затаился и будет мстить

Истинные намерения Виктора Мохова выдали бессознательные жесты, которые расходятся с его речью, а также промелькнувшая на его лице тень обиды. По мнению собеседницы Лайфа, маньяк, похоже, не считает себя виновным.

3 марта 2021, 14:04

Физиономист Светлана Филатова отсмотрела кадры с вышедшим на волю после 17 лет заключения Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк. Вердикт эксперта оказался однозначен: мучитель двух девушек не раскаялся в содеянном. Мохов научился подавлять свои эмоции, закрываться и ставить психологические блоки, но радость от предчувствия воли и жажду мщения ему скрыть от собеседницы Лайфа не удалось.

Видео © Telegram-канал "Честный детектив"

По словам эксперта, в речи скопинского маньяка присутствуют эмблематические оговорки, то есть рассогласование между тем, что человек произносит, и тем, что демонстрирует жестами. Например, отвечая "нет", человек кивает головой, что означает "да". Или, говоря вслух "я уверен", неосознанно пожимает плечами, что выдаёт его истинную неуверенность.

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

Возвращение мучителя: скопинский маньяк выходит на свободу спустя 17 лет

"Когда он говорит, что всё осознал, то качает головой "нет". И на вопрос отвечает: "Я не писал", а сам кивнул. Это подсознательное, тело выдаёт", — объясняет Светлана Филатова.

Оксана Пушкина предложила отслеживать перемещения скопинского маньяка с помощью GPS-трекера

Оксана Пушкина предложила отслеживать перемещения скопинского маньяка с помощью GPS-трекера

Физиономист указала, что Мохов очень осторожен: как только интервьюер затронул болезненный для него вопрос, он тут же свернул беседу, — не выносит, когда пахнет жареным. Кроме того, в его лице мелькнула тень обиды, что лишний раз подчёркивает: он не осознал своей вины и считает, что его наказали несправедливо.

"Он действительно не раскаивается в содеянном. Он затаился и будет мстить ещё", — считает собеседница Лайфа.

Жертва скопинского маньяка — об освобождении своего мучителя: я не верю, что он раскаялся

Жертва скопинского маньяка — об освобождении своего мучителя: я не верю, что он раскаялся

Напомним, что Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Одной из его жертв на тот момент было всего 14 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Недавно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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