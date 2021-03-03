Физиономист — о скопинском маньяке: Он затаился и будет мстить

Физиономист Светлана Филатова отсмотрела кадры с вышедшим на волю после 17 лет заключения Виктором Моховым, известным как скопинский маньяк. Вердикт эксперта оказался однозначен: мучитель двух девушек не раскаялся в содеянном. Мохов научился подавлять свои эмоции, закрываться и ставить психологические блоки, но радость от предчувствия воли и жажду мщения ему скрыть от собеседницы Лайфа не удалось.

По словам эксперта, в речи скопинского маньяка присутствуют эмблематические оговорки, то есть рассогласование между тем, что человек произносит, и тем, что демонстрирует жестами. Например, отвечая "нет", человек кивает головой, что означает "да". Или, говоря вслух "я уверен", неосознанно пожимает плечами, что выдаёт его истинную неуверенность.

"Когда он говорит, что всё осознал, то качает головой "нет". И на вопрос отвечает: "Я не писал", а сам кивнул. Это подсознательное, тело выдаёт", — объясняет Светлана Филатова.

Физиономист указала, что Мохов очень осторожен: как только интервьюер затронул болезненный для него вопрос, он тут же свернул беседу, — не выносит, когда пахнет жареным. Кроме того, в его лице мелькнула тень обиды, что лишний раз подчёркивает: он не осознал своей вины и считает, что его наказали несправедливо.

"Он действительно не раскаивается в содеянном. Он затаился и будет мстить ещё", — считает собеседница Лайфа.

Напомним, что Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Одной из его жертв на тот момент было всего 14 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Недавно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

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