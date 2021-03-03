Подозреваемый в жестоком тройном убийстве подросток скрылся в Екатеринбурге

Подросток из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве отца, матери и сестры, уехал в Екатеринбург. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сначала школьник был намерен уехать в другой регион на машине через сервис "Блаблакар", но поездка по каким-то причинам сорвалась. Водитель, который должен был везти подростка, попросил помочь своего знакомого. Всю дорогу мальчик спал, а по приезде расплатился с таксистом по карте.

Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив, теперь именно его подозревают в преступлении. Сейчас школьника разыскивают правоохранители.

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