В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, подозреваемого в жестоком убийстве родных

Правоохранители задержали в Екатеринбурге подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве отца, матери и младшей сестры. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьника удалось поймать недалеко от торгового центра "Мега".

Ранее Лайф рассказывал, что подросток скрылся в Екатеринбурге. Он уехал в соседний регион на такси, за которое расплатился картой.

Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив, теперь именно его подозревают в преступлении.

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