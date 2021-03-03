Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, подозреваемого в жестоком убийстве родных

Школьника поймали недалеко от торгового центра "Мега".

3 марта 2021, 14:33

Фото © Pixabay

Правоохранители задержали в Екатеринбурге подростка из Пермского края, которого подозревают в жестоком убийстве отца, матери и младшей сестры. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что школьника удалось поймать недалеко от торгового центра "Мега".

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

Ранее Лайф рассказывал, что подросток скрылся в Екатеринбурге. Он уехал в соседний регион на такси, за которое расплатился картой.

Напомним, по предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве подозревался отец семейства, а подросток считался погибшим. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась, так как 16-летний мальчик оказался жив, теперь именно его подозревают в преступлении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Урале командир взвода ДПС съел наркотики во время своего задержания

сегодня в 00:32

Руководство иркутской ИК-6 и СИЗО-1 задержали по делу о пытках над заключёнными

сегодня в 10:56

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

сегодня в 14:30

В Альянсе турагентств оценили идею введения в России стандартов "всё включено"

сегодня в 14:25

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

сегодня в 14:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1