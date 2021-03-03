Детей, которых мать бросила голых умирать в лесу, отдали под опеку дяде
Несколько недель они провели в реанимации с обморожениями различной степени.
Детей, которых мать раздела и оставила умирать в лесу на морозе, выписывают из больницы и отдают дяде. Видео © LIFE
Троих детей, которых вечером 11 февраля 33-летняя Наталья В. вывезла в лес в Новой Москве и бросила голыми умирать на морозе, выписывают из больницы и отдают под опеку родного дяди. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
Как пояснил главврач больницы, первые недели после инцидента 11-месячная девочка и двое мальчиков четырёх и десяти лет провели в реанимации с обморожениями различной степени тяжести. При этом у старшего ребёнка был риск ампутации голеностопа, однако медикам удалось спасти ногу мальчика. Сейчас состояние детей удовлетворительное. По прогнозам врачей, они смогут полностью восстановиться.
После выписки из больницы малышей заберёт дядя, на которого оформили временную опеку. Что касается их матери, 33-летней Натальи, то сейчас женщина находится в медучреждении, где её обследуют в рамках уголовного дела. При этом отмечается, что всё это время, с момента обнаружения в лесу, с детьми работали психологи.
Ранее отец двоих младших детей, брошенных в лесу на верную гибель, рассказал, что думает о сложившейся ситуации и об отношениях со своей любовницей Натальей.