Детей, которых мать бросила голых умирать в лесу, отдали под опеку дяде

Несколько недель они провели в реанимации с обморожениями различной степени.

Детей, которых мать раздела и оставила умирать в лесу на морозе, выписывают из больницы и отдают дяде. Видео © LIFE

Троих детей, которых вечером 11 февраля 33-летняя Наталья В. вывезла в лес в Новой Москве и бросила голыми умирать на морозе, выписывают из больницы и отдают под опеку родного дяди. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Как пояснил главврач больницы, первые недели после инцидента 11-месячная девочка и двое мальчиков четырёх и десяти лет провели в реанимации с обморожениями различной степени тяжести. При этом у старшего ребёнка был риск ампутации голеностопа, однако медикам удалось спасти ногу мальчика. Сейчас состояние детей удовлетворительное. По прогнозам врачей, они смогут полностью восстановиться.