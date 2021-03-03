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Опубликовано 3 марта 2021, 17:48
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Детей, которых мать бросила голых умирать в лесу, отдали под опеку дяде

Несколько недель они провели в реанимации с обморожениями различной степени.

Детей, которых мать раздела и оставила умирать в лесу на морозе, выписывают из больницы и отдают дяде. Видео © LIFE

Троих детей, которых вечером 11 февраля 33-летняя Наталья В. вывезла в лес в Новой Москве и бросила голыми умирать на морозе, выписывают из больницы и отдают под опеку родного дяди. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

Как пояснил главврач больницы, первые недели после инцидента 11-месячная девочка и двое мальчиков четырёх и десяти лет провели в реанимации с обморожениями различной степени тяжести. При этом у старшего ребёнка был риск ампутации голеностопа, однако медикам удалось спасти ногу мальчика. Сейчас состояние детей удовлетворительное. По прогнозам врачей, они смогут полностью восстановиться.

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После выписки из больницы малышей заберёт дядя, на которого оформили временную опеку. Что касается их матери, 33-летней Натальи, то сейчас женщина находится в медучреждении, где её обследуют в рамках уголовного дела. При этом отмечается, что всё это время, с момента обнаружения в лесу, с детьми работали психологи.

Ранее отец двоих младших детей, брошенных в лесу на верную гибель, рассказал, что думает о сложившейся ситуации и об отношениях со своей любовницей Натальей.

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Евгения Измайлова
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