"Для меня это облегчение". Откровения ювелира, чья любовница бросила голых детей умирать в снегу

Ювелир и бизнесмен Илья Клюев стал гостем шоу "Пусть говорят", где рассказал, что думает о сложившейся ситуации и об отношениях со своей любовницей Натальей. По словам мужчины, сейчас он чувствует облегчение от того, что всё разрешилось и ему больше не надо врать. Несколько лет он жил на две семьи: с законной супругой, с которой у них четверо детей, и с тайной возлюбленной, родившей ему сына и дочь.

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Для меня это период облегчения. Я теперь не должен скрывать какие-то свои поступки. Наверное, мне это нужно было <...> Я считаю, что это выход для всех, который принесёт наконец моей семье долгожданный возврат в нормальное состояние. И для Наташи и детей это в итоге будет правильное будущее <...> Мне всё равно, кто что про меня будет думать. Я имею сейчас возможность наконец вернуться к нормальной жизни Илья Клюев

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Клюев объяснил свою измену так: "Когда у мужчин всё хорошо в жизни, они перестают это ценить. Я принимал как данность любовь жены и детей". Поэтому, когда к нему пришла устраиваться симпатичная и покладистая Наталья, он не смог устоять. Завязался роман, любовница забеременела. О первом ребёнке соперницы жена узнала, рождение второго муж скрыл. В итоге Клюев всё равно стал жить отдельно от супруги, что затянулось на несколько лет. Он хотел прекратить отношения с Натальей, но не вышло.

Так получается, что меня всегда окружает много женщин красивых, но я долго себе ничего не позволял <...> Был период, несколько лет, когда мне стало казаться, что что-то с моей женой не то, как-то она на меня давит, мало внимания уделяет. Тут вдруг такая девушка пришла на роль одного из моих ассистентов — очень вежливая, покладистая, приятная. И это был такой контраст. Через какое-то время завязались отношения Илья Клюев

Фото © Пресс-служба уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Мужчина заявил, что не собирался уходить к любовнице и хотел наладить отношения с любящей женой, которая его всегда поддерживала. Также Клюев заверил, что не собирается отказываться от внебрачных детей, оказавшихся в больнице. По его словам, утром рокового дня Наталья жаловалась на потерю памяти, спрашивала, не подсыпал ли он ей что-то в еду, её поведение в целом было странным и неадекватным.

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