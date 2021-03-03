Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

Хозяин показал рассыпавшегося на части кота, перепугав пользователей соцсети. На деле же всё не так страшно и даже мило.

3 марта 2021, 14:35

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Недавно пользовательница Reddit i_spin_bubbles поделилась жуткой фотографией. Кошачья "расчленёнка": туловище и голова, которая уже лежит в плетёной корзинке. Но писать на хозяина заявление за жестокое обращение с животными не стоит — с котом всё в порядке. Как так? Всё просто: фотография — лишь оптическая иллюзия.

Голова и всё остальное. Собери кота

i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Кадр с обезглавливанием получился абсолютно случайно. Когда хозяин усатых в очередной раз увидел их на шкафу, он решил запечатлеть момент. Но тогда один из котов наклонил голову так, что её стало не видно. Пост i_spin_bubbles стал вирусным, и многие испугались — а что если это вовсе не иллюзия?

Это очаровательно и пугающе одновременно

YYCchatterbox

Должно быть, он французский аристократ (да, это отсылка на гильотину)

Data-Minor

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Автор всех успокоил: головы котов там, где и всегда были

Рад предоставить вам доказательство, что их головы на месте

i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

На самом деле у i_spin_bubbles даже ещё больше кошек, чем милая парочка на снимке. Как минимум у них есть ещё один приятель. Серые брат с сестрой, которые живут в доме уже не первый год, и маленькая Лилли, которую привели всего лишь месяц назад.

Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit

Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Туристки спасли в горах грязного кота, и теперь его счастливая мордочка — лучшая для них награда

вчера в 08:13

15 сумасшедших псов, глядя на которых невозможно понять, что у них творится в голове

28 февраля, 13:00

Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

сегодня в 12:55

В Екатеринбурге задержали подростка из Пермского края, подозреваемого в жестоком убийстве родных

сегодня в 14:33

Добрый, отзывчивый, любимец одноклассников: Лайф узнал о подростке, подозреваемом в расправе над родными

сегодня в 14:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1