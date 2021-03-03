У кота на жуткой фотографии отвалилась голова, но с ним всё хорошо — это лишь оптическая иллюзия

Недавно пользовательница Reddit i_spin_bubbles поделилась жуткой фотографией. Кошачья "расчленёнка": туловище и голова, которая уже лежит в плетёной корзинке. Но писать на хозяина заявление за жестокое обращение с животными не стоит — с котом всё в порядке. Как так? Всё просто: фотография — лишь оптическая иллюзия.

Голова и всё остальное. Собери кота i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Кадр с обезглавливанием получился абсолютно случайно. Когда хозяин усатых в очередной раз увидел их на шкафу, он решил запечатлеть момент. Но тогда один из котов наклонил голову так, что её стало не видно. Пост i_spin_bubbles стал вирусным, и многие испугались — а что если это вовсе не иллюзия?

Это очаровательно и пугающе одновременно YYCchatterbox

Должно быть, он французский аристократ (да, это отсылка на гильотину) Data-Minor

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

Автор всех успокоил: головы котов там, где и всегда были

Рад предоставить вам доказательство, что их головы на месте i_spin_bubbles

Фото © Reddit / i_spin_bubbles

На самом деле у i_spin_bubbles даже ещё больше кошек, чем милая парочка на снимке. Как минимум у них есть ещё один приятель. Серые брат с сестрой, которые живут в доме уже не первый год, и маленькая Лилли, которую привели всего лишь месяц назад.

Авторы