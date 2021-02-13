Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit
Первый снег в году — большое событие, которое может добавить праздничного настроения даже человеку. А представьте, каково котятам — видеть сугробы впервые в своей жизни! Ведь они даже не знают, что такое снег. Реакция ожидаемая, но очень смешная.
Пользователю "Реддита" EnableSelf всего 18 лет, но его любви к кошкам может позавидовать любая сильная независимая женщина. Поэтому девушку юноша себе выбирал с похожими увлечениями. Ребята живут в Нидерландах, и недавно в их городе выпало очень много снега. Тогда они вспомнили, что один из их котов Гизмо ещё никогда его не видел, и решили запечатлеть их "встречу" на фотоаппарат. Результат того стоил.
Кот моей девушки увидел снег впервые в жизни!
Эмоции крохи Гизмо бьют через край. Не поверив своим глазам, малыш опёрся лапками на стекло и с открытым ртом и удивлёнными глазами рассматривает улицу, которая заметно изменилась с последнего раза, когда он смотрел в окно. Рядом с Гизмо другой кот девушки — Макс. Хоть на снимке он кажется не очень заинтересованным, EnableSelf уверяет — он тоже ужаснулся апокалипсису на улице.
Макс. Фото © Reddit / EnableSelf
Когда EnableSelf опубликовал снимок в сабреддите "Что не так с моим котом?", пост моментально завирусился. Его оценило порядка шести тысяч человек, а комментарии заполонили комплименты мохнатой парочке и Гизмо в частности.
Они брат и сестра? Они такие милые
В общем-то, я тоже так выглядела, когда впервые увидела снег
Нравится, как оранжевый кот на заднем плане выглядит так, будто думает: "Это просто снег. Успокойся. Мы всё равно остаёмся внутри, глупый котёнок"
WOW-animals
Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit
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