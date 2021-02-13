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Категорий: 18

Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit

Первый снег в году — большое событие, которое может добавить праздничного настроения даже человеку. А представьте, каково котятам — видеть сугробы впервые в своей жизни! Ведь они даже не знают, что такое снег. Реакция ожидаемая, но очень смешная.

13 февраля 2021, 06:00

Фото © Reddit / EnableSelf

Пользователю "Реддита" EnableSelf всего 18 лет, но его любви к кошкам может позавидовать любая сильная независимая женщина. Поэтому девушку юноша себе выбирал с похожими увлечениями. Ребята живут в Нидерландах, и недавно в их городе выпало очень много снега. Тогда они вспомнили, что один из их котов Гизмо ещё никогда его не видел, и решили запечатлеть их "встречу" на фотоаппарат. Результат того стоил.

Кот моей девушки увидел снег впервые в жизни!

EnableSelf

Фото © Reddit / EnableSelf

Фото © Reddit / EnableSelf

Эмоции крохи Гизмо бьют через край. Не поверив своим глазам, малыш опёрся лапками на стекло и с открытым ртом и удивлёнными глазами рассматривает улицу, которая заметно изменилась с последнего раза, когда он смотрел в окно. Рядом с Гизмо другой кот девушки — Макс. Хоть на снимке он кажется не очень заинтересованным, EnableSelf уверяет — он тоже ужаснулся апокалипсису на улице.

Макс. Фото © Reddit / EnableSelf

Макс. Фото © Reddit / EnableSelf

Когда EnableSelf опубликовал снимок в сабреддите "Что не так с моим котом?", пост моментально завирусился. Его оценило порядка шести тысяч человек, а комментарии заполонили комплименты мохнатой парочке и Гизмо в частности.

Они брат и сестра? Они такие милые

judykitteh

В общем-то, я тоже так выглядела, когда впервые увидела снег

Em42

Нравится, как оранжевый кот на заднем плане выглядит так, будто думает: "Это просто снег. Успокойся. Мы всё равно остаёмся внутри, глупый котёнок"

butterfli22

Собаки разнюхали, что дома появилась кошка, и их уморительная реакция стала вирусным в Сети видео

Собаки разнюхали, что дома появилась кошка, и их уморительная реакция стала вирусным в Сети видео

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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