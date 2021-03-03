Аналитики подсчитали стоимость стопки блинов на Масленицу и выяснили, на сколько увеличилась их цена за год

В преддверии Масленой недели эксперты Центробанка решили подсчитать, во сколько стопка блинов обойдётся москвичам и жителям Подмосковья. Как выяснилось, цена на главное блюдо праздника выросла примерно на 3,3%.

"Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырёх человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% — для жителей Московской области", — приводит РИА "Новости" данные экономистов.

Отмечается, что в основном подорожали такие ингредиенты, как сахар и мука. При этом цены на молоко практически не изменились, пояснили эксперты.

Также экономисты подсчитали стоимость блинов с разными начинками. К примеру, блины с мясом для москвичей будут стоить 289 рублей и 273 рубля — для жителей Подмосковья. Вместе с тем блинчики со сгущёнкой обойдутся в 232 рубля для жителей Москвы, в 225 рублей — для жителей области, а с творогом — 296 и 266 рублей соответственно.

А ранее Лайф пообщался с экспертами и выяснил, сколько будут стоить яйца, куры, хлеб и полуфабрикаты в ближайшее время.

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