Российский Су-27 подняли на перехват двух бомбардировщиков ВВС США в небе над Балтикой

Государственная граница нарушена не была.

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, которые были обнаружены в пространстве над Балтийским морем и приближались к государственной границе.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", — сообщили в Национальном центре управления обороной.

Когда американские военные самолёты сменили курс и отвернули от российской границы, Су-27 вернулся на базу. Полёт истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не было допущено, отметили в ведомстве.