Российский Су-27 подняли на перехват двух бомбардировщиков ВВС США в небе над Балтикой

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, которые были обнаружены в пространстве над Балтийским морем и приближались к государственной границе.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", — сообщили в Национальном центре управления обороной.

Когда американские военные самолёты сменили курс и отвернули от российской границы, Су-27 вернулся на базу. Полёт истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не было допущено, отметили в ведомстве.

А ранее Лайф сообщал, что российские Су-27 перехватили группу французских военных самолётов над Чёрным морем. Кстати, Минобороны позже опубликовало видео перехвата — пользователи Сети оценили ролик, отметив, что российские истребители смотрятся выигрышно на фоне "уродливых" французских.

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