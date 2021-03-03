Российский Су-27 подняли на перехват двух бомбардировщиков ВВС США в небе над Балтикой
Нарушения госграницы допущено не было.
Фото © ТАСС / Тырин Денис
Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата двух бомбардировщиков ВВС США, которые были обнаружены в пространстве над Балтийским морем и приближались к государственной границе.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря", — сообщили в Национальном центре управления обороной.
Когда американские военные самолёты сменили курс и отвернули от российской границы, Су-27 вернулся на базу. Полёт истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не было допущено, отметили в ведомстве.
А ранее Лайф сообщал, что российские Су-27 перехватили группу французских военных самолётов над Чёрным морем. Кстати, Минобороны позже опубликовало видео перехвата — пользователи Сети оценили ролик, отметив, что российские истребители смотрятся выигрышно на фоне "уродливых" французских.
Лента новостей
Выбор редакции
"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем
В Норвегию прибыли американские бомбардировщики B-1B Lancer
В России из-за нехватки микросхем может усилиться дефицит автомобилей
Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву
В Твери спасли больную ковидом беременную со стопроцентным поражением лёгких
Комментариев: 0