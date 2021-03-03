Путин поручил кабмину и ЦБ разработать закон о порядке изменения ставок по кредитам
Он поможет ограничить возможные риски для заёмщиков.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку РФ разработать закон, который будет регулировать изменение сроков и переменных процентных ставок по кредитам, включая и ипотеку.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Предполагается, что изменения необходимы для ограничения возможных рисков для заёмщиков. Подготовить их кабмин и ЦБ должны до 15 июля.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми.
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