"Сомнительные фантазии": В Госдуме отреагировали на заявление экс-депутата Рады о "захвате" Крыма

"Не надо зарекаться": В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове

"Они, очевидно, пытаются найти повод для того, чтобы "взять реванш" за утрату Крыма. Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан, и обратной дороги, очевидно, нет", — заявил парламентарий в беседе с RT.