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Опубликовано 3 марта 2021, 20:23

"Сомнительные фантазии": В Госдуме отреагировали на заявление экс-депутата Рады о "захвате" Крыма

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Подобные выпады со стороны Киева ориентированы на националистически настроенную аудиторию на Украине, отметили в нижней палате парламента.

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал "сомнительными фантазиями" заявление экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала Украину "к немедленному захвату Крыма".

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"Они, очевидно, пытаются найти повод для того, чтобы "взять реванш" за утрату Крыма. Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан, и обратной дороги, очевидно, нет", — заявил парламентарий в беседе с RT.

По мнению Морозова, подобные выпады со стороны киевских властей ориентированы исключительно на националистически настроенную аудиторию в Незалежной.

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Накануне экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Украину готовиться "к немедленному захвату Крыма". По её мнению, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности". В свою очередь, в парламенте Крыма ранее высмеяли заявление Черновол. Там напомнили, что украинские власти ввергли свою страну "в гражданскую войну и экономическую разруху", поэтому возвращение полуострова под юрисдикцию Киева "останется лишь в их больном воображении".

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Наталья Исакова
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