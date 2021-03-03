"Сомнительные фантазии": В Госдуме отреагировали на заявление экс-депутата Рады о "захвате" Крыма
Подобные выпады со стороны Киева ориентированы на националистически настроенную аудиторию на Украине, отметили в нижней палате парламента.
Фото © ТАСС / Алексей Белкин
Депутат Госдумы Антон Морозов назвал "сомнительными фантазиями" заявление экс-депутата Верховной рады Татьяны Черновол, которая призвала Украину "к немедленному захвату Крыма".
"Они, очевидно, пытаются найти повод для того, чтобы "взять реванш" за утрату Крыма. Хотя это произошло на основе волеизъявления граждан, и обратной дороги, очевидно, нет", — заявил парламентарий в беседе с RT.
По мнению Морозова, подобные выпады со стороны киевских властей ориентированы исключительно на националистически настроенную аудиторию в Незалежной.
Накануне экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Украину готовиться "к немедленному захвату Крыма". По её мнению, Киеву предстоит сделать это, когда в России "начнутся процессы турбулентности". В свою очередь, в парламенте Крыма ранее высмеяли заявление Черновол. Там напомнили, что украинские власти ввергли свою страну "в гражданскую войну и экономическую разруху", поэтому возвращение полуострова под юрисдикцию Киева "останется лишь в их больном воображении".
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