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Алана Мамаева — о своей "госпитализации": У меня всё хорошо, вы не знаете мои приколы, что ли

Ранее в Сети появилась информация о том, что девушка пыталась покончить с собой.

3 марта 2021, 17:10
<p>Фото © Instagram/ <a href="https://www.instagram.com/p/CL2oEZsHYuT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alana_mamaeva</a></p>

Фото © Instagram/ alana_mamaeva

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Лайфом прокомментировала сообщения о своей госпитализации после "попытки суицида", появившиеся в прессе.

"У меня всё хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" — сказала Алана.

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Буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс, как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас первый раз, потому что промахнулся".

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Алана Мамаева показала своё фото до пластики и призвала жён футболистов сделать то же самое

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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