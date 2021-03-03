Алана Мамаева — о своей "госпитализации": У меня всё хорошо, вы не знаете мои приколы, что ли
Ранее в Сети появилась информация о том, что девушка пыталась покончить с собой.
Фото © Instagram/ alana_mamaeva
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Лайфом прокомментировала сообщения о своей госпитализации после "попытки суицида", появившиеся в прессе.
"У меня всё хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" — сказала Алана.
Буквально накануне Мамаева обвинила супруга в очередной измене. Она даже опубликовала фото девушки, с которой ей изменил муж. А в сториз в "Инстаграме" пояснила, что "иногда давать кому-то второй шанс, как давать вторую пулю тому, кто не попал в вас первый раз, потому что промахнулся".
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