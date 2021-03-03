Алана Мамаева — о своей "госпитализации": У меня всё хорошо, вы не знаете мои приколы, что ли

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Лайфом прокомментировала сообщения о своей госпитализации после "попытки суицида", появившиеся в прессе.

"У меня всё хорошо, я дома. Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?" — сказала Алана.