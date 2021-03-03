Психолог посоветовала женщинам отказаться от намёков на подарки к 8 Марта

Дамам в преддверии Международного женского дня лучше отказаться от намёков на подарки, а говорить, что они хотят, прямо. Об этом сообщила психолог Анастасия Давыдова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

Эксперт отметила, что если люди важны друг другу, то партнёр сам будет знать, что хочет его близкий. А некоторые пары, например, для удобства создают списки желаний. Сама же психолог выступает за хенд-мейд подарки, так как они сделаны с душой. Давыдова подчеркнула, что в таком случае человек потратил своё время и подумал над поздравлением, а если презент получателю не понравился, то вежливой реакцией на него станет благодарность.