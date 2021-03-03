Психолог посоветовала женщинам отказаться от намёков на подарки к 8 Марта
Эксперт отметила, что гораздо более ценно внимание со стороны человека.
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Дамам в преддверии Международного женского дня лучше отказаться от намёков на подарки, а говорить, что они хотят, прямо. Об этом сообщила психолог Анастасия Давыдова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Эксперт отметила, что если люди важны друг другу, то партнёр сам будет знать, что хочет его близкий. А некоторые пары, например, для удобства создают списки желаний. Сама же психолог выступает за хенд-мейд подарки, так как они сделаны с душой. Давыдова подчеркнула, что в таком случае человек потратил своё время и подумал над поздравлением, а если презент получателю не понравился, то вежливой реакцией на него станет благодарность.
Кроме того, психолог подчеркнула, что существует несколько языков любви. Так, гораздо более ценно внимание со стороны человека. Можно, например, организовать какое-нибудь совместное мероприятие. Также важны комплименты, а кто-то предпочитает тактильность.
Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 8 Марта. В топ вошли товары красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения.
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