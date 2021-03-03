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Психолог посоветовала женщинам отказаться от намёков на подарки к 8 Марта

Эксперт отметила, что гораздо более ценно внимание со стороны человека.

3 марта 2021, 16:43

Фото © Shutterstock

Дамам в преддверии Международного женского дня лучше отказаться от намёков на подарки, а говорить, что они хотят, прямо. Об этом сообщила психолог Анастасия Давыдова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт отметила, что если люди важны друг другу, то партнёр сам будет знать, что хочет его близкий. А некоторые пары, например, для удобства создают списки желаний. Сама же психолог выступает за хенд-мейд подарки, так как они сделаны с душой. Давыдова подчеркнула, что в таком случае человек потратил своё время и подумал над поздравлением, а если презент получателю не понравился, то вежливой реакцией на него станет благодарность.

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Кроме того, психолог подчеркнула, что существует несколько языков любви. Так, гораздо более ценно внимание со стороны человека. Можно, например, организовать какое-нибудь совместное мероприятие. Также важны комплименты, а кто-то предпочитает тактильность.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных подарках на 8 Марта. В топ вошли товары красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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