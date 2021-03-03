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Кравчук назвал угрозой решение ДНР стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

По его мнению, такой подход указывает на односторонний выход России из режима перемирия и угрозу выполнения минских соглашений.

3 марта 2021, 16:10
<p>Фото © Бабкин Владимир / ТАСС</p>

Фото © Бабкин Владимир / ТАСС

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест по поводу разрешения военнослужащим ДНР открывать предупреждающий огонь по ВСУ. Об этом сообщается на официальной странице делегации в "Фейсбуке".

"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договорённостей", — заявил Кравчук на заседании группы.

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Напомним, в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ. По словам представителей ДНР, это необходимо для сохранения безопасности населения в условиях "украинского террора".

А ранее Лайф писал, что Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России. По мнению первого президента Украины, речи о прекращении огня в регионе сейчас не идёт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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