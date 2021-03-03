Кравчук назвал угрозой решение ДНР стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест по поводу разрешения военнослужащим ДНР открывать предупреждающий огонь по ВСУ. Об этом сообщается на официальной странице делегации в "Фейсбуке".

