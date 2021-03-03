Кравчук назвал угрозой решение ДНР стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения
По его мнению, такой подход указывает на односторонний выход России из режима перемирия и угрозу выполнения минских соглашений.
Фото © Бабкин Владимир / ТАСС
Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест по поводу разрешения военнослужащим ДНР открывать предупреждающий огонь по ВСУ. Об этом сообщается на официальной странице делегации в "Фейсбуке".
"Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договорённостей", — заявил Кравчук на заседании группы.
Напомним, в ДНР военным разрешили стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения. Отмечается, что такая мера была принята из-за отсутствия реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы региона со стороны ВСУ. По словам представителей ДНР, это необходимо для сохранения безопасности населения в условиях "украинского террора".
А ранее Лайф писал, что Кравчук обвинил Москву в стремлении "интегрировать" Донбасс в состав России. По мнению первого президента Украины, речи о прекращении огня в регионе сейчас не идёт.
Выбор редакции
Кравчук рассказал, почему Зеленский разочаровался в России
Актёр из сериала "Сваты" Иван Марченко умер от рака в 43 года
Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии
Мошенники взломали Instagram чемпиона "Дакара" и от его имени выманивают деньги на "операцию" сына
19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце
Комментариев: 0