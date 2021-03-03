Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии

Литва не намерена экстрадировать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в случае обращения Минска относительно её выдачи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас в беседе с Deutsche Welle.

"Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям", — заявил он.

Адоменас отметил, что белорусское руководство осознаёт, что любой запрос о выдаче Тихановской будет "чисто ритуальным действием", Минск знает, какой ответ получит.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции Тихановской. Оппозиционерка обвиняется "в приготовлении к массовым беспорядкам" и "захвате зданий и сооружений".

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

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