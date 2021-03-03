Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии

Минск осознаёт, что любой подобный запрос будет "чисто ритуальным действием", отметили там.

3 марта 2021, 15:55
<p>Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / imago images / Lehtikuva</p>

Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / imago images / Lehtikuva

Литва не намерена экстрадировать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в случае обращения Минска относительно её выдачи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас в беседе с Deutsche Welle.

"Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям", — заявил он.

"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко

"Режим падёт": Тихановская сделала прогноз о скорой отставке Лукашенко

Адоменас отметил, что белорусское руководство осознаёт, что любой запрос о выдаче Тихановской будет "чисто ритуальным действием", Минск знает, какой ответ получит.

Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил о намерении начать процедуру экстрадиции Тихановской. Оппозиционерка обвиняется "в приготовлении к массовым беспорядкам" и "захвате зданий и сооружений".

Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Политолог объяснил, почему Тихановскую не получится экстрадировать в Белоруссию

вчера в 11:37

В Литве пенсионер сделал прививку от коронавируса — и через несколько минут умер

27 февраля, 00:21

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили ещё в трёх странах Африки

сегодня в 15:48

Кравчук назвал угрозой решение ДНР стрелять по бойцам ВСУ без предупреждения

сегодня в 16:10

19-летняя дочь Синди Кроуфорд разделась для фото, увидев которые, любая мать схватится за сердце

сегодня в 16:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1