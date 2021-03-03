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Российскую вакцину "Спутник V" одобрили ещё в трёх странах Африки

Препарат зарегистрировало уже 42 государства с общим населением свыше миллиарда человек.

3 марта 2021, 15:48
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" одобрено в Анголе, Джибути и Конго (государства в Африке). Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Регистрация "Спутника V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнёрам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что расширение нацпортфелей препаратов против ковида является важным примером международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасённые жизни.

Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов коронавируса

Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Ранее Лайф писал, что Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". При этом официально Евросоюз пока не одобрил применение препарата.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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