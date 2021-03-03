Российскую вакцину "Спутник V" одобрили ещё в трёх странах Африки
Препарат зарегистрировало уже 42 государства с общим населением свыше миллиарда человек.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" одобрено в Анголе, Джибути и Конго (государства в Африке). Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
"Регистрация "Спутника V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнёрам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру", — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что расширение нацпортфелей препаратов против ковида является важным примером международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасённые жизни.
Таким образом, препарат зарегистрирован уже в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек.
Ранее Лайф писал, что Словакия получила первую партию российской вакцины "Спутник V". При этом официально Евросоюз пока не одобрил применение препарата.
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