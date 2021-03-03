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В ОНК пообещали помочь с трудоустройством вышедшему на свободу скопинскому маньяку

Виктор Мохов находится уже в пенсионном возрасте, и нужно понять, захочет ли он работать, отметили там.

3 марта 2021, 15:31
<p>Фото © <a href="https://rg62.info/2020/08/01/skopinskij-manyak-posle-osvobozhdeniya-v-2021-godu-planiruet-otomstit-svoim-zhertvam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Областная Рязанская газета</a></p>

Фото © Областная Рязанская газета

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Рязанской области заявили, что помогут с трудоустройством Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, если он обратится за помощью. Об этом в беседе с Лайфом сообщил председатель региональной ОНК Виктор Боборыкин.

"Пока заранее для него ничего не искали, ему всё-таки 71 год. У него пенсионный возраст, и нужно понять, захочет ли он работать. И если будут какие-то препятствия, то мы ему тоже поможем", — рассказал он.

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По словам Боборыкина, Мохова могут устроить на автоагрегатный завод, где как раз требуются рабочие. Он также отметил, что ОНК может помочь освобождённому преступнику и с домом престарелых, а также оказать другую необходимую помощь. Председатель региональной ОНК рассказал, что в ближайшие дни едет в Скопин с плановой проверкой. Там он и намерен встретиться с Моховым, если представится такая возможность.

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Напомним, что Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в Скопине. Одной из его жертв на тот момент было всего 14 лет. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Недавно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года — спустя проведённые за решёткой 17 лет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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