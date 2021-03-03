Убийце настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском увеличили срок до 21 года
Ранее мужчина был приговорён к 15 годам колонии.
Игумен Даниил. Фото © Переславская епархия
Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок Александру Авдееву, убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском (Ярославская область) игумена Даниила, с 15 лет до 21 года колонии. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
"Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона. При этом допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке", — сказала Буданова.
По словам пресс-секретаря, суд устранил выявленные нарушения по делу, отменил приговор в отношении Авдеева и вынес новое решение: мужчина признан виновным и осуждён по статьям об умышленном причинении смерти другому человеку, сопряжённом с разбоем, и нападении в целях хищения чужого имущества, совершённом с применением насилия и незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.
Напомним, игумен Даниил был убит летом 2016 года. Июльским утром он не вышел к прихожанам, хотя должен был быть на службе. Тело священника было обнаружено в келье с многочисленными ножевыми ранениями. Виновника расправы удалось найти лишь в 2019 году, им оказался заключённый одной из саратовских колоний и бывший трудник (временный житель) Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском, уроженец Владивостока Александр Авдеев, ДНК которого совпала с оставленной на месте преступления. Позже он признался в убийстве батюшки, у которого похитил один миллион рублей из корыстных побуждений. В ноябре 2020-го убийцу священнослужителя отправили в колонию на 15 лет.
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