Убийце настоятеля мужского монастыря в Переславле-Залесском увеличили срок до 21 года

Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок Александру Авдееву, убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском (Ярославская область) игумена Даниила, с 15 лет до 21 года колонии. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильным применением уголовного закона. При этом допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке", — сказала Буданова.

По словам пресс-секретаря, суд устранил выявленные нарушения по делу, отменил приговор в отношении Авдеева и вынес новое решение: мужчина признан виновным и осуждён по статьям об умышленном причинении смерти другому человеку, сопряжённом с разбоем, и нападении в целях хищения чужого имущества, совершённом с применением насилия и незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.