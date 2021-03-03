Мошенники взломали Instagram чемпиона "Дакара" и от его имени выманивают деньги на "операцию" сына

Неизвестные взломали Instagram-аккаунт гонщика команды "КамАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова. В профиле спортсмена опубликовали лживый пост с фотографией его маленького сына, где говорится, что ребёнка якобы сбила машина и срочно требуются деньги на операцию.

О том, что страница взломана мошенниками, Сотников узнал не сразу. Вчера около шести вечера ему начали поступать звонки от взволнованных друзей и знакомых с расспросами, правда ли, что с его ребёнком случилась страшная трагедия.

Фото, которое опубликовали мошенники © Instagram / dmitry__sotnikov

"Я сына с супругой отвёз домой после тренировки по картингу и поехал сам на свою тренировку в спортзал. Не успел дойти, как начали раздаваться звонки один за другим, невозможно было даже повесить трубку, потому что звонки шли один за другим, но хорошо, что так люди начали спрашивать, ничего не мог сделать с аккаунтом, потому что был заблокирован и все данные поменялись", — рассказал Лайфу спортсмен.

К счастью, с сыном чемпиона "Дакара" всё хорошо, однако неизвестно, сколько людей удалось обмануть мошенникам, — пост с лживой информацией до сих пор есть в ленте известного спортсмена. По словам Сотникова, сейчас он восстанавливает доступ к своему аккаунту в популярной соцсети. Он призывает людей не вестись на подобные объявления.

"Если вы видите какую-то ситуацию очень похожую с вашими родственниками, друзьями, знакомыми — не спешите переводить деньги, лучше спросите кого-то ещё либо попытайтесь напрямую связаться", — предупредил гонщик.

А ранее Лайф писал, что хакеры взломали аккаунт звезды сериала "‎Последний министр" и выложили в нём порно. Вместо публикаций артиста на его странице в "Инстаграме" остались только три видео эротического содержания.

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