Автоэксперт рассказал, когда россияне пересядут на электрокары
В России в этой сфере нет инфраструктуры и заинтересованности со стороны государства, отметил он.
Фото © Pixabay
России необходимо ещё несколько десятков лет и смена политики, чтобы оказаться на одном уровне развития экологичного электротранспорта с Европой и США. Однако увеличение числа электрокаров в РФ неизбежно. Об этом заявил глава Федерации автовладельцев России, автоэксперт Максим Едрышов в беседе с Ura.ru.
"Электроавтомобилей с каждым годом будет становиться всё больше и больше. У нас нет инфраструктуры, и заинтересованности со стороны государства не наблюдается. Это невыгодно, потому что мы являемся нефтедобывающим государством. Поэтому у нас в направлении развития электротранспорта практически ничего не делается", — заявил Едрышов, отметив, что не знает, заменят ли полностью электракары автомобили с классическими видами топлива.
Автоэксперт подчеркнул, что электрические машины являются не просто модой, а новыми технологиями. Как отметил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, сейчас в РФ такие автомобили стоят от двух миллионов рублей, поэтому говорить об их массовом приобретении гражданами нельзя.
Ранее Илон Маск согласился, что у Tesla есть проблемы с качеством. Он также рассказал, когда лучше всего покупать электроавтомобили.
Выбор редакции
Создатель пылесоса Dyson показал электрокар, который может убитьTesla
"Сомнительные фантазии": В Госдуме отреагировали на заявление экс-депутата Рады о "захвате" Крыма
346 трупов и просека в лесу под Парижем: как разбился один из самых надёжных самолётов в мире
Госсекретарь США назвал Россию серьёзным геополитическим вызовом
Жительница Пермского края через суд пытается выселить из дома экс-супруга — убийцу своей дочери
Комментариев: 0