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Автоэксперт рассказал, когда россияне пересядут на электрокары

В России в этой сфере нет инфраструктуры и заинтересованности со стороны государства, отметил он.

3 марта 2021, 16:39

Фото © Pixabay

России необходимо ещё несколько десятков лет и смена политики, чтобы оказаться на одном уровне развития экологичного электротранспорта с Европой и США. Однако увеличение числа электрокаров в РФ неизбежно. Об этом заявил глава Федерации автовладельцев России, автоэксперт Максим Едрышов в беседе с Ura.ru.

"Электроавтомобилей с каждым годом будет становиться всё больше и больше. У нас нет инфраструктуры, и заинтересованности со стороны государства не наблюдается. Это невыгодно, потому что мы являемся нефтедобывающим государством. Поэтому у нас в направлении развития электротранспорта практически ничего не делается", — заявил Едрышов, отметив, что не знает, заменят ли полностью электракары автомобили с классическими видами топлива.

СМИ: Электрокары могут пустить на выделенные полосы и разрешить бесплатно парковаться

СМИ: Электрокары могут пустить на выделенные полосы и разрешить бесплатно парковаться

Автоэксперт подчеркнул, что электрические машины являются не просто модой, а новыми технологиями. Как отметил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук, сейчас в РФ такие автомобили стоят от двух миллионов рублей, поэтому говорить об их массовом приобретении гражданами нельзя.

Ранее Илон Маск согласился, что у Tesla есть проблемы с качеством. Он также рассказал, когда лучше всего покупать электроавтомобили.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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