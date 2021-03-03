Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Продавец магазина в Кирове проспала кражу 12 тысяч рублей из кассы — видео

Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, уже попадавший в поле зрения полиции.

3 марта 2021, 16:52

Продавец магазина в Кирове проспала кражу из кассы. Видео © LIFE

В Кирове продавец продуктового магазина проспала кражу из кассы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, на днях в кировскую полицию поступила информация о
том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина пропали деньги из кассы. Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника.

Полицейские установили, что около четырёх часов утра в магазин зашёл неизвестный мужчина, который, не разбудив спящую продавщицу, открыл найденными ключами защитную решётку, после чего прошёл за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, а затем покинул торговую точку.

В Питере вор-романтик украл сумочку у "нереально красивой" девушки и извинился в валентинке

В Питере вор-романтик украл сумочку у "нереально красивой" девушки и извинился в валентинке

В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого злоумышленника — им оказался кировчанин 1989 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения стражей правопорядка. Мужчину задержали и доставили в полицию, в совершении кражи он сознался.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по статье о краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение. Отметим, что за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

С Байконура похитили секретную электронику с драгоценными металлами стоимостью пять тысяч рублей

С Байконура похитили секретную электронику с драгоценными металлами стоимостью пять тысяч рублей

А ранее в Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью полмиллиона рублей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Николай Озеров
Николай Озеров

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме

19 февраля, 00:52

Не "суперсекретная электроника", а хлам: Рогозин рассказал о похищенных с Байконура деталях

вчера в 16:21

Путин поручил кабмину и ЦБ разработать закон о порядке изменения ставок по кредитам

сегодня в 17:25

Жительница Пермского края через суд пытается выселить из дома экс-супруга — убийцу своей дочери

сегодня в 17:36

"Сомнительные фантазии": В Госдуме отреагировали на заявление экс-депутата Рады о "захвате" Крыма

сегодня в 17:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1