Продавец магазина в Кирове проспала кражу 12 тысяч рублей из кассы — видео
Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, уже попадавший в поле зрения полиции.
Продавец магазина в Кирове проспала кражу из кассы. Видео © LIFE
В Кирове продавец продуктового магазина проспала кражу из кассы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник, на днях в кировскую полицию поступила информация о
том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина пропали деньги из кассы. Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника.
Полицейские установили, что около четырёх часов утра в магазин зашёл неизвестный мужчина, который, не разбудив спящую продавщицу, открыл найденными ключами защитную решётку, после чего прошёл за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, а затем покинул торговую точку.
В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого злоумышленника — им оказался кировчанин 1989 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения стражей правопорядка. Мужчину задержали и доставили в полицию, в совершении кражи он сознался.
Сейчас ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по статье о краже, совершённой с незаконным проникновением в помещение. Отметим, что за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
А ранее в Петербурге вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью полмиллиона рублей.
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