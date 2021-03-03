Суд в Москве арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток
Ранее его оштрафовали на 150 тысяч рублей.
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Тверской суд Москвы арестовал муниципального депутата района Хамовники журналиста Илью Азара на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Илью Азара виновным по статье "Повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования" и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста", — заявили в суде.
Ранее сегодня Азару за аналогичное правонарушение назначили наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей.
По словам адвоката Азара Леонида Соловьёва, в одном из протоколов говорится, что журналист на своей странице в "Фейсбуке" призывал людей к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции РФ, а во втором документе сказано, что Азар опубликовал пост с призывом "неопределённого круга граждан" участвовать 13 июля того же года в акции у СИЗО "Лефортово" в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
А ранее Лайф сообщал, что США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Хашогджи.
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