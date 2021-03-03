Суд в Москве арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток

По словам адвоката Азара Леонида Соловьёва, в одном из протоколов говорится, что журналист на своей странице в "Фейсбуке" призывал людей к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против поправок к Конституции РФ, а во втором документе сказано, что Азар опубликовал пост с призывом "неопределённого круга граждан" участвовать 13 июля того же года в акции у СИЗО "Лефортово" в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.