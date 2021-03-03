Госсекретарь США назвал Россию серьёзным геополитическим вызовом

Новая администрация США не намерена насаждать демократию за рубежом путём военных интервенций и насильственной смены авторитарных режимов. С таким заверением выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы использовали эту тактику в прошлом", — сказал Блинкен.

По словам высокопоставленного дипломата, она не сработала, "с какими бы благими намерениями ни была". В результате Вашингтону продвижение демократии принесло дурную славу, власти потеряли доверие граждан и теперь намерены поступать иначе.

Кроме того, госсекретарь назвал Китай главным геополитическим противником США. В то же время он отметил, что Россия относится "к серьёзным вызовам".

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США рассмотрят новые варианты укрепления стратегической стабильности с Россией. Москва и Вашингтон должны научиться работать "на обоих фронтах", уверен глава Госдепа.

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