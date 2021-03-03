Жительница Пермского края через суд пытается выселить из дома экс-супруга — убийцу своей дочери

Жительница Пермского края Ольга пытается через суд выселить из дома, где живёт с сыном, своего бывшего мужа, который три года назад зарезал её дочь. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что пара узаконила свои отношения в 2011 году. У Ольги есть дочь и сын от первого брака, а от нового супруга она родила третьего ребёнка. Многодетной семье по местной программе выдали земельный участок, где она построила дом. Всё было хорошо до 2018 года, пока в один из дней Ольга не вернулась домой и не нашла свою дочь с перерезанным горлом.

По словам женщины, когда она зашла в дом, её встретили муж и общий сын. Мужчина заявил, что им с супругой нужно поговорить, и начал рассказывать о демонах, которые поселились в старшей дочери, и она якобы мешала воспитанию мальчика. На вопрос, где девочка, муж ответил, что убил её в котельной.

"Я спустилась, а там увидела её на полу с перерезанным горлом в луже крови. С криками вернулась в комнату, а он меня спокойно спросил: "Полицию будем вызывать?", — вспоминает Ольга.

Ольга рассказала, что мужчина был абсолютно спокоен. На теле его жертвы насчитали 13 ножевых ранений. После расправы отчим вымыл нож, поставил его на место и переоделся. В момент убийства дома находился младший ребёнок, ему поставили диагноз "посттравматическое расстройство". Мальчик до сих пор наблюдается у врачей.

На суде муж Ольги спокойно изложил свою версию событий, его отправили на психиатрическую экспертизу, по результатам которой выяснилось, что в момент расправы мужчина находился в невменяемом состоянии. Его приговорили к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице. Ольга развелась с супругом и добилась, чтобы его лишили родительских прав. Однако вопрос общей недвижимости всё ещё остаётся нерешённым.

Рано или поздно мужчина выйдет из больницы и вернётся домой, что очень пугает Ольгу, так как её экс-муж всё ещё имеет права на дом, где они жили всей семьёй. Женщина подала иск с требованием лишить мужчину права собственности, в качестве компенсации она предложила выплатить 664 тысячи рублей — именно в такую сумму его долю оценили специалисты. Однако бывший супруг отказался от денег, так как дом в полное распоряжение экс-жены отдавать не захотел.

Ольга отметила, что мужчина заявил, что готов платить за аренду бывшей семье, если они съедут, но женщина сомневается, что осуждённый за убийство и прошедший лечение в психбольнице найдёт себе работу. Также стоит отметить, что на заседании в суде злоумышленник не признал вину и никакого раскаяния у него не было.

Суд отказался удовлетворить иск пермячки, подобные сделки без согласия собственника запрещены законом.

По словам юриста Елены Мытарёвой, которая представляет интересы женщины, раздел долевой собственности жилья является сложным вопросом. Она отметила, что в данном случае бывшего мужа Ольги не признали недееспособным, в суде он сам представлял свои интересы и грамотно излагал свою позицию.

"Он говорил о том, что болен, нуждается в лечении, на полном государственном обеспечении, но когда выйдет, будет здоров, поэтому опасаться его не надо", — рассказала Елена Мытарёва.

По словам юриста, перед судом сложилась ситуация, когда с одной стороны лежат интересы ребёнка, а с другой — нездорового человека, находящегося на лечении. И в таком случае судья должен соблюдать баланс, однако коллегия по гражданским делам Верховного суда считает, что есть исключения. Мытарёва намерена обжаловать решение районного суда, она отметила, что подзащитная не рассматривает вариант возвращения бывшего мужа в дом с детьми. Есть возможность предложить ему выкупить остальные доли, однако пока у мужчины нет на это денег.

Ранее Лайф рассказывал о жутком убийстве семьи в Пермском крае. По предварительной информации, преступление было совершено вечером 1 марта. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело. Изначально в убийстве жены, дочери и сыны подозревался отец семейства. Однако после проведения экспертизы картина жестокой расправы полностью перевернулась. Оказалось, что мужчина был убит, а его 16-летний сын остался жив, теперь именно его подозревают в преступлении.

Подросток скрылся в Екатеринбурге. Он уехал в соседний регион на такси, за которое расплатился картой. Позже его удалось задержать.

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