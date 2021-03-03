ЦСКА победил "Спартак" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

В розыгрыше Кубка Гагарина стартовала серия 1/8 финала между столичными "Спартаком" и ЦСКА. В первой игре принципиального противостояния, которая прошла в Москве на "ЦСКА-арене", победу с минимальным счётом 1:0 одержали армейцы.