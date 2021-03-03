ЦСКА победил "Спартак" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
Исход поединка решил один гол.
Фото © Пресс-служба ХК "Спартак"
В розыгрыше Кубка Гагарина стартовала серия 1/8 финала между столичными "Спартаком" и ЦСКА. В первой игре принципиального противостояния, которая прошла в Москве на "ЦСКА-арене", победу с минимальным счётом 1:0 одержали армейцы.
Единственную шайбу на девятой минуте первого овертайма забросил нападающий ЦСКА Максим Шалунов.
Вторую игру серии соперники проведут 5 марта. Напомним, все серии Кубка Гагарина продлятся до четырёх побед одной из команд.
КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд
- ЦСКА — "Спартак" — 1:0 ОТ (0:0; 0:0; 0:0; 1:0)
- "Ак Барс" — "Торпедо" — 2:1 ОТ(1:0; 0:0; 0:1; 1:0)
- "Локомотив" — "Йокерит" — 1:0 (0:0; 0:0; 1:0)
- "Салават Юлаев" — "Трактор" — 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)
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