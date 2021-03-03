Белая полоса: Квят чудом зацепился за "Ф-1" после развода и увольнения

Последний год для Даниила Квята получился просто ужасным. Российский гонщик потерял сначала красавицу жену, потом любимую работу. К своему 27-летию уфимец подходил в очень унылом расположении духа. Спасаться приходилось только тренировками с Конором Макгрегором.

Автоспорт в России, конечно, не популярнее футбола или хоккея, но Квят может похвастаться преданной армией фанатов. И болельщики не оставили любимого гонщика страдать в одиночестве: они записали трогательнейшее видеообращение, в котором призывали Даню не расстраиваться, пели ему песни, играли на гитаре и читали стихи.

И эти лучи поддержки словно начали освещать путь гонщика. Сначала Даниил показал миру новую подругу, да такую, что об ушедшей к другому гонщику жене вспоминать не приходится.

А следом — ещё одна мегапозитивная новость: Квят таки получил своё место в "Формуле-1". Да, в качестве резервного пилота, а не боевого, но на фоне тоски последних месяцев это большая радость как для самого гонщика, так и для его фанатов.

📣 Daniil Kvyat joins Alpine F1 Team as Reserve Driver



Daniil Kviat 🇷🇺

Alpine F1 Team Reserve Driver pic.twitter.com/sbBpVN7U0f — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021

Российского гонщика приютила команда Alpine. Если вы следите за "Формулой-1", но такого названия не слышали, то не пугайтесь, это всё та же старая добрая Renault, просто под другим брендом. Цвета, кстати, для Квята вполне привычные.

В новом сезоне этот коллектив будут представлять вернувшийся в "королевские гонки" 39-летний Фернандо Алонсо и 24-летний Эстебан Окон. Квят — в качестве первого запасного, причём, как отмечают во французской команде, быстрого и опытного запасного.

На протяжении своей карьеры Даниил сформировал репутацию очень быстрого пилота, но вместе с тем он показывал стойкость. Мы рады, что в момент, когда мы начинаем первую кампанию в "Формуле-1" под названием Alpine, с нами ещё один целеустремлённый и талантливый гонщик Лоран Росси Исполнительный директор команды "Формулы-1" Alpine

Сам Даниил тоже с энтузиазмом ждёт начала сотрудничества с новой командой. Россиянин уверен, что сможет помочь в нужный момент.

Я постараюсь привнести свой опыт на трассе и за её пределами, чтобы развивать A521 и последующие болиды. Как резервному гонщику мне нужно оставаться в форме, и я с нетерпением жду интеграции в команду в различных областях Даниил Квят Резервный пилот Alpine

Чем предстоит заниматься Квяту на новом месте? Во времена пандемии роль запасного гонщика возрастает. Замена основному пилоту может потребоваться экстренно, если он вдруг сдаст положительный тест на коронавирус. По ходу прошлого сезона таких ситуаций не удалось избежать даже действующему чемпиону Льюису Хэмилтону, который пропустил Гран-при Сахира из-за болезни. Не исключено, что услуги Квята могут понадобиться уже на первом этапе нового сезона, если вдруг Фернандо Алонсо не сможет полностью восстановиться после своей аварии.

При этом важен сам факт того, что Квят зацепился за возможность остаться в "Формуле-1" хотя бы так. Как мы знаем, статус закулисного бойца нередко приводит к повышению на следующий год. Так было с Сергеем Сироткиным, который сначала стал резервистом в Renault (прародитель Alpine), а затем уже получил статус боевого пилота в Williams. Да и сам Квят уже имеет опыт работы на симуляторе в Ferrari, который подарил ему второй шанс в "Формуле-1". Будет ли третий, зависит во многом от самого Даниила.

Нельзя забывать, что менеджером российского гонщика остаётся Николя Тодт — мягко говоря, не последний человек в паддоке с отличной репутацией и обширными связями. Это может очень помочь россиянину в его стремлении вернуться в основной состав в 2022 году — и совсем необязательно в Alpine, есть ведь и другие команды, ситуация в которых в течение этого сезона может поменяться так, что срочно потребуется опытный гонщик. А он есть — вот он, пожалуйста.

Квяту нет и 27 лет, он ещё молод, а по меркам 40-летних Райкконена и Алонсо, так вообще юнец. И несмотря на то что слухи упорно отправляли его в Indycar или Nascar, россиянин своими действиями чётко даёт понять: он ещё не сказал последнего слова в "Формуле-1". Жги, Даня!

Авторы