Бразильская модель — в прошлом: самый быстрый русский гонщик нашёл новую шикарную подругу

2020 год для российского гонщика Даниила Квята оказался просто кошмарным. Сначала он разошёлся со своей супругой Келли Пике (дочерью трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике), которая родила ему дочку Пенелопу. Затем россиянин потерял работу: его место в "Формуле-1" занял молодой японец из юниорской программы Red Bull. А потом случился самый мощный удар, комбо из двух предыдущих: Пике начала встречаться с Максом Ферстаппеном — гонщиком "Формулы-1", который в 2016 году забрал у Квята место в команде Red Bull.

Конечно, российский пилот загрустил. Прогулки с коляской он стал заменять бойцовскими тренировками в зале, в том числе с Конором Макгрегором.

При этом российский пилот пытался сохранить спокойствие и показать веру в лучшее хотя бы в интервью.

Потом посмотрим, что будет в 2022-м. Я постараюсь вернуться, потому что чувствую, что нахожусь в правильной атмосфере, с подходящими людьми и машиной, и это мне нравится. Я могу быть чрезвычайно конкурентоспособным и всё ещё способен дать многое Даниил Квят

2020 год он встречал в русском антураже и с очень красноречивым выражением лица.

А вот в 2021-й уже вошёл, пародируя Леонардо Ди Каприо.

Фанаты стали гадать: неужто у Даниила в жизни наметились позитивные изменения? Может, он нашёл новую крутую работу? С этим пока туговато, но вот в другой области сдвиг действительно произошёл. На днях гонщик запостил в сториз "Инстаграма" видео, снятое эффектной блондинкой на месте штурмана в его авто.

Видео © Instagram / danydk1

Фанаты мгновенно окрестили молодых людей парой и уже выяснили, как зовут таинственную девушку. Это Адриана Кодре, и с бывшей возлюбленной Квята её связывает разве что бразильское имя. В остальном же она совсем не похожа на Келли Пике: и типаж совершенно другой, и отношения к гонкам не имеет никакого.

Фото © Facebook / codrea.adriana

Адриана родом из Румынии, а в 2016 году переехала в Монако, где работает в медицинской клинике юристом. Даниил, как мы помним, тоже живёт в княжестве, так что очевидно, где они могли познакомиться. Круг сужается ещё сильнее, когда видишь фото Кодре в боксёрских перчатках: неужели love story завязалась прямо на тренировке?

Фото © Instagram / danydk1, Facebook / codrea.adriana

Кодре — полиглот, как и Квят: девушка говорит на пяти языках, включая английский, французский, итальянский и испанский. Плюс родной румынский, конечно. Если их отношения с Даниилом продлятся достаточно долго, то можно будет добавить и шестой — русский.

Фото © Facebook / codrea.adriana