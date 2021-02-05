Гонщик Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна России
При этом ему разрешили использовать цвета флага в раскраске болида.
Гонщик HAAS Никита Мазепин будет выступать в "Формуле-1" в статусе нейтрального атлета. Ему запрещено использовать национальный гимн и герб из-за вынесенного решения CAS. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Российскую автомобильную федерацию.
При этом ему разрешено использовать цвета российского триколора в раскраске его гоночного болида.
Напомним, что для Мазепина это будет дебютный сезон в "королевских гонках".
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев