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Регион
Опубликовано 5 февраля 2021, 14:37

Гонщик Мазепин будет выступать в "Формуле-1" без флага и гимна России

При этом ему разрешили использовать цвета флага в раскраске болида.

Гонщик HAAS Никита Мазепин будет выступать в "Формуле-1" в статусе нейтрального атлета. Ему запрещено использовать национальный гимн и герб из-за вынесенного решения CAS. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Российскую автомобильную федерацию.

При этом ему разрешено использовать цвета российского триколора в раскраске его гоночного болида.

Напомним, что для Мазепина это будет дебютный сезон в "королевских гонках".

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кира Громова
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