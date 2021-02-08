Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Правда, трудовое соглашение заключено всего на один год.

Mercedes объявила о подписании контракта с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном на год. Предыдущее соглашение истекло ещё в конце 2020 года.

"Я очень рад приближаться к своему девятому сезону с товарищами по команде. Мы достигли невероятных результатов вместе, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за её пределами", — прокомментировал новый контракт сам гонщик.