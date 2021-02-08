Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes
Правда, трудовое соглашение заключено всего на один год.
Mercedes объявила о подписании контракта с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном на год. Предыдущее соглашение истекло ещё в конце 2020 года.
✍️ #AnnounceLewis pic.twitter.com/EFoDLGLDIl— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 8, 2021
"Я очень рад приближаться к своему девятому сезону с товарищами по команде. Мы достигли невероятных результатов вместе, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за её пределами", — прокомментировал новый контракт сам гонщик.
Напомним, что Хэмилтон с 2013-го выступает за немецкую команду. За это время британец шесть раз становился чемпионом мира. Ещё одно золото он брал с McLaren.
Фото © twitter.com/MercedesAMGF1