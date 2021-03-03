Премьер Словакии в шутку пообещал за "Спутник V" Закарпатье

Игор Матович, премьер-министр Словакии, закупившей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", в эфире Radio Expres в шутку заявил, что в обмен на препарат правительство пообещало Кремлю Закарпатскую Украину.

Журналист во время интервью отметил, что Словакия несколько недель вела переговоры с Россией о поставках вакцины, и спросил, что же пообещало словацкое правительство за препарат. Ответ премьера вызвал удивление журналиста. "Закарпатскую Украину", — сказал Матович.

Позже он уточнил, что это была всего лишь шутка. При этом, как заметил министр, многие полагают, что любые договорённости с Россией как будто автоматически предусматривают предательство Словакии, но это вовсе не так. А его миссией было "предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

В то же время, как сообщает агентство "Униан", в Министерстве иностранных дел Украины высказывания Матовича об "обмене" Закарпатья на российскую вакцину посчитали оскорбительными. В связи с этим внешнеполитическое ведомство пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики на Украине Матуша Корбу, ему был выражен протест. От Матовича потребовали извинений.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", — сказано в заявлении.

Ранее Лайф писал, что российскую вакцину "Спутник V" одобрили ещё в трёх странах Африки.

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