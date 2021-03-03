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В Твери спасли больную ковидом беременную со стопроцентным поражением лёгких

Она находилась в реанимации более месяца.

3 марта 2021, 19:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tvokb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОКБ Тверь</a></p>

Фото © Facebook / ОКБ Тверь

Врачам Тверской областной клинической больницы (ОКБ) удалось спасти беременную женщину, у которой было стопроцентное поражение лёгких. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения на своей странице в "Фейсбуке".

В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

В Подмосковье медики спасли женщину с ковидом и стопроцентным поражением лёгких

"Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100-процентным поражением лёгких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребёнок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной", — сказано в сообщении больницы.

Добавим, что женщина провела 21 день на искусственной вентиляции лёгких и ещё порядка двух недель находилась на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод лечения позволяет спасти тяжелобольных пациентов, которым не помогает искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). 3 февраля женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Подмосковные врачи спасли пациента с 90-процентным поражением лёгких спустя почти сто дней лечения

Подмосковные врачи спасли пациента с 90-процентным поражением лёгких спустя почти сто дней лечения

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врачам НИИ скорой помощи имени Склифосовского тоже удалось полностью вылечить от коронавируса женщину со стопроцентным поражением лёгких.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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