В Твери спасли больную ковидом беременную со стопроцентным поражением лёгких
Она находилась в реанимации более месяца.
Фото © Facebook / ОКБ Тверь
Врачам Тверской областной клинической больницы (ОКБ) удалось спасти беременную женщину, у которой было стопроцентное поражение лёгких. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения на своей странице в "Фейсбуке".
"Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100-процентным поражением лёгких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребёнок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной", — сказано в сообщении больницы.
Добавим, что женщина провела 21 день на искусственной вентиляции лёгких и ещё порядка двух недель находилась на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод лечения позволяет спасти тяжелобольных пациентов, которым не помогает искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). 3 февраля женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врачам НИИ скорой помощи имени Склифосовского тоже удалось полностью вылечить от коронавируса женщину со стопроцентным поражением лёгких.
Лента новостей
Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина — видео
сегодня в 19:05
Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи
сегодня в 18:59
Моргенштерн и Егор Крид вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении-2021 от России
сегодня в 18:53
Выбор редакции
Самопровозглашённый профсоюз личного окулиста Навального признали иноагентом
"Сил нет, умираю": Экс-жена Аршавина сняла последствия новой болезни, из-за которой она впала в кому
Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи
Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву
Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина — видео
Комментариев: 0