В Твери спасли больную ковидом беременную со стопроцентным поражением лёгких

Врачам Тверской областной клинической больницы (ОКБ) удалось спасти беременную женщину, у которой было стопроцентное поражение лёгких. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100-процентным поражением лёгких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребёнок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной", — сказано в сообщении больницы.

Добавим, что женщина провела 21 день на искусственной вентиляции лёгких и ещё порядка двух недель находилась на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Этот метод лечения позволяет спасти тяжелобольных пациентов, которым не помогает искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). 3 февраля женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве врачам НИИ скорой помощи имени Склифосовского тоже удалось полностью вылечить от коронавируса женщину со стопроцентным поражением лёгких.

Авторы