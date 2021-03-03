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Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

Студент выразил благодарность всем, кто поддерживал его в борьбе за справедливость.

3 марта 2021, 18:59
<p>Алексей Дудоладов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIvMMV2hSch/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">omskiy.kolhoznik</a></p>

Алексей Дудоладов. Фото © Instagram / omskiy.kolhoznik

Омскому студенту и тиктокеру Алексею Дудоладову, более известному как "Лёха из деревни" и получившему популярность после роликов, где он ловит Интернет с берёзы, установили вышку. Об этом парень сообщил в "Инстаграме".

"2 марта. Вышку установили, наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", — написал Дудоладов.

Попытка омского тиктокера опять выйти в Интернет с берёзы закончилась падением

Попытка омского тиктокера опять выйти в Интернет с берёзы закончилась падением

В своём посте молодой человек выразил "огромную благодарность всем, кто поддерживал его в борьбе за справедливость".

"Добиться можно любой цели! Главное — медленно, но верно работать в данном направлении. Успех рано или поздно придёт", — подытожил "омский колхозник".

Омский чиновник решил доказать тиктокеру, что для выхода в Сеть необязательно лезть на берёзу

Омский чиновник решил доказать тиктокеру, что для выхода в Сеть необязательно лезть на берёзу

Как ранее писал Лайф, в ноябре прошлого года омский студент Алексей Дудоладов снял ролик, в котором забирается на восьмиметровую берёзу, чтобы подключиться к дистанционным занятиям. Он пожаловался, что хороший сигнал в деревне удаётся поймать только на дереве. Видео "Лёхи из деревни" покорили пользователей соцсетей, а компания TikTok даже предложила помощь блогеру с доступом в Интернет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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