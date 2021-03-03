Омскому тиктокеру "Лёхе из деревни", который выходил в Сеть с берёзы, установили вышку связи

Омскому студенту и тиктокеру Алексею Дудоладову, более известному как "Лёха из деревни" и получившему популярность после роликов, где он ловит Интернет с берёзы, установили вышку. Об этом парень сообщил в "Инстаграме".

"2 марта. Вышку установили, наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", — написал Дудоладов.

В своём посте молодой человек выразил "огромную благодарность всем, кто поддерживал его в борьбе за справедливость".

"Добиться можно любой цели! Главное — медленно, но верно работать в данном направлении. Успех рано или поздно придёт", — подытожил "омский колхозник".

Как ранее писал Лайф, в ноябре прошлого года омский студент Алексей Дудоладов снял ролик, в котором забирается на восьмиметровую берёзу, чтобы подключиться к дистанционным занятиям. Он пожаловался, что хороший сигнал в деревне удаётся поймать только на дереве. Видео "Лёхи из деревни" покорили пользователей соцсетей, а компания TikTok даже предложила помощь блогеру с доступом в Интернет.

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