Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине
Он указал на угрозу интересам нацбезопасности Штатов.
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Президент США Джо Байден на год продлил санкции против России, введённые бывшим главой государства Бараком Обамой в 2014 году из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в официальном уведомлении Белого дома, оно размещено в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.
Лидер США пришёл к выводу, что принятые его предшественниками Бараком Обамой и Дональдом Трампом ограничительные меры "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года", указано в документе. В пояснительной записке к нему отмечается, что действия, о которых идёт речь в подписанных 44-м и 45-м президентами Штатов указах, всё ещё представляют необычайную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике американской стороны.
Напомним, впервые указ об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации на Украине был подписан Бараком Обамой 6 марта 2014 года. Санкции продлевались все последующие годы. Под ограничительные меры подпали российские высокопоставленные политики, официальные лица, компании, корпорации и банки.
А накануне Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. Ответ на новые санкции Запада уже готовят в Москве.
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