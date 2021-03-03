Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против России, введённые бывшим главой государства Бараком Обамой в 2014 году из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в официальном уведомлении Белого дома, оно размещено в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.

Лидер США пришёл к выводу, что принятые его предшественниками Бараком Обамой и Дональдом Трампом ограничительные меры "должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года", указано в документе. В пояснительной записке к нему отмечается, что действия, о которых идёт речь в подписанных 44-м и 45-м президентами Штатов указах, всё ещё представляют необычайную и чрезвычайную угрозу интересам нацбезопасности и внешней политике американской стороны.