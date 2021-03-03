В Швеции вооружённый неизвестный напал на людей, ранено 8 человек

Подозреваемого госпитализировали — его пытались остановить полицейские.

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В Швеции неизвестный с холодным оружием напал на людей. Он ранил восьмерых человек. Вероятно, речь идёт о террористическом акте, сообщает France Presse со ссылкой на полицию. Vetlanda Posten уточняет, что нападавший был вооружён ножом.

По данным Aftonbladet, всё произошло в местности Ветланда. Подозреваемый — молодой человек в возрасте около 20 лет — был ранен полицией, после чего его госпитализировали. Некоторые пострадавшие от его действий также доставлены в больницу. К счастью, их ранения лёгкие.

Мотив нападавшего пока не ясен, парень находится под присмотром правоохранителей, допросить его им пока не удалось.