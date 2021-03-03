Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Моргенштерн и Егор Крид вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении-2021 от России

Музыкальный конкурс пройдёт 18–22 мая.

3 марта 2021, 18:53
<p>Моргенштерн и Егор Крид. Фото © ТАСС / Артём Геодакян / Вадим Тараканов</p>

Моргенштерн и Егор Крид. Фото © ТАСС / Артём Геодакян / Вадим Тараканов

Названы имена артистов, которые попали в список возможных представителей России на музыкальном конкурсе Евровидение. Среди них оказались Моргенштерн и Егор Крид. Шорт-лист опубликовал телеграм-канал Super.

Так, в перечне потенциальных участников престижного конкурса от РФ числятся Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz, а также дуэт #2Маши. При этом отмечается, что исполнителя и песню, которые представят Россию на фестивале, зрители выберут 8 марта при помощи голосования. Ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что в последние годы выбор участника проводился непосредственно тем телеканалом, который организовывал трансляцию конкурса в стране.

От религиозных споров к прямым угрозам: на Кипре разгорелся скандал из-за выбора "сатанинской" песни для Евровидения

От религиозных споров к прямым угрозам: на Кипре разгорелся скандал из-за выбора "сатанинской" песни для Евровидения

Как отмечает Super, не исключено, что Россию в этом году будет представлять группа Little Big, которая собиралась на конкурс в прошлом году, но тогда мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. В то же время уточняется, что у коллектива на данный момент нет новой песни, однако за их участие в конкурсе активно выступает продюсер Яна Рудковская.

Евровидение пройдёт 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) с участием исполнителей из более чем 40 стран мира. При этом организаторы допускают, что в связи с CoViD-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.

Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении

Юлия Савичева рассказала, почему провалилась на Евровидении

А недавно СМИ узнали, кто представит Россию на Евровидении-2021. Имя конкурсанта официально объявят 8 марта.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1