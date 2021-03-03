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Российская песня начала 90-х внезапно стала хитом в Европе и США

Исполнявший её музыкант назвал это "божьим промыслом".

3 марта 2021, 18:48

Композиция "Ну, целуй" певца Игоря Наджиева на стихи Сергея Есенина, которая была исполнена в далёком 1991 году, в эти дни буквально обрела вторую молодость. Как пишет ФАН, русскоязычная песня с декабря прошлого года рвёт все хит-парады на радиостанциях Европы и США.

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Отмечается, что первой хит Игоря Наджиева поставила британская радиостанция 3TFM, а чуть позже композиция заиграла уже на американском Liberty First Radio. Кстати, как это ни странно, но именно песня "Ну, целуй" оказалась первым русскоязычным треком у этого вещателя.

"Самое главное — что звучит на волнах радиоэфиров в мире великая русская поэзия гения Русской земли Сергея Александровича Есенина! Это ли не чудо? Это ли не божий промысел как для меня, так и для всех нас?" — прокомментировал свой внезапный успех Наджиев.

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А ранее Лайф писал, что сын Мика Джаггера спел на русском языке "Розовое вино" Элджея и Федука. Молодой человек на камеру исполнил короткий отрывок из песни: "Здесь так красиво, я перестаю дышать". При этом Лукас произносил слова по-русски почти без ошибок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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