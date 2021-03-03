Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина — видео
Он заверил, что процедура прошла успешно.
Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина. Видео © Instagram / kirilltereshin96
Россиянин Кирилл Терёшин, более известный как Руки-Базуки, перенёс ещё одну операцию по удалению вазелина, который он ранее закачал в свои руки, из-за чего впоследствии началась интоксикация организма. Об этом он рассказал в своём инстаграме.
Терёшин заметил, что вмешательство прошло успешно, также молодой человек поблагодарил врачей, которые спасают его жизнь и руки "от этого яда".
"Ребята, вот так выглядит рука, два надреза — один шрам зажил, вот этот остался, прохожу реабилитацию, скоро всё будет нормально", — сказал Терёшин и показал швы на руке.
Первую операцию по удалению инородного вещества из руки блогера сделали ещё в 2019 году. Тогда вытащили полтора килограмма вещества. Врачи сообщали, что предстоит провести ещё несколько процедур.
В ноябре 2020-го Терёшин заявил, что его организм ослабевает, а вазелин в бицепсах медленно убивает его.
Кирилл Терёшин — блогер-фрик из Пятигорска, который сейчас проживает в Москве. Парень прославился в 2017 году, когда закачал в бицепсы синтол, создав таким образом знаменитые руки-базуки. Но в 2019-м выяснилось, что вместо синтола блогер использовал дешёвый вазелин, что и привело к проблемам со здоровьем. Парню пришлось срочно делать операцию по удалению рук-базук, но привести их в нормальное состояние не удалось.
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