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Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина — видео

Он заверил, что процедура прошла успешно.

3 марта 2021, 19:05

Руки-Базуки показал страшные шрамы после второй операции по удалению вазелина. Видео © Instagram / kirilltereshin96

Россиянин Кирилл Терёшин, более известный как Руки-Базуки, перенёс ещё одну операцию по удалению вазелина, который он ранее закачал в свои руки, из-за чего впоследствии началась интоксикация организма. Об этом он рассказал в своём инстаграме.

Терёшин заметил, что вмешательство прошло успешно, также молодой человек поблагодарил врачей, которые спасают его жизнь и руки "от этого яда".

Врачи разоблачили Руки-Базуки: Вводил не синтол, а вазелин

Врачи разоблачили Руки-Базуки: Вводил не синтол, а вазелин

"Ребята, вот так выглядит рука, два надреза — один шрам зажил, вот этот остался, прохожу реабилитацию, скоро всё будет нормально", — сказал Терёшин и показал швы на руке.

Первую операцию по удалению инородного вещества из руки блогера сделали ещё в 2019 году. Тогда вытащили полтора килограмма вещества. Врачи сообщали, что предстоит провести ещё несколько процедур.

Врачи — о вазелине, который вводил себе Руки-Базуки: Это ещё хуже, чем синтол

Врачи — о вазелине, который вводил себе Руки-Базуки: Это ещё хуже, чем синтол

В ноябре 2020-го Терёшин заявил, что его организм ослабевает, а вазелин в бицепсах медленно убивает его.

Кирилл Терёшин — блогер-фрик из Пятигорска, который сейчас проживает в Москве. Парень прославился в 2017 году, когда закачал в бицепсы синтол, создав таким образом знаменитые руки-базуки. Но в 2019-м выяснилось, что вместо синтола блогер использовал дешёвый вазелин, что и привело к проблемам со здоровьем. Парню пришлось срочно делать операцию по удалению рук-базук, но привести их в нормальное состояние не удалось.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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