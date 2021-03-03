Вышедший из колонии скопинский маньяк отправился в Москву

Отсидевший 17 лет в саратовской колонии Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, после освобождения поехал не в свой родной город в Рязанской области, а в Москву. Как сообщил телеканалу "360" осведомлённый источник, мужчину пригласили на съёмки ток-шоу.

Поездкой в столицу Мохов нарушил условия административного надзора: по решению суда, следующие шесть лет бывшему заключённому запрещается посещать спортивные и массовые мероприятия, а также принимать в них участие. Кроме прочего, ему нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, а ещё без уведомления полиции выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области.

Адвокат Игорь Ким в беседе с телеканалом подтвердил, что Мохов тем, что сразу не направился в регион проживания, действительно нарушил условия административного надзора. Юрист пояснил, что при выходе из колонии мужчина получил на руки предписание о прибытии к своему месту жительства к определённому сроку.

"Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, в самой гуще событий, на ток-шоу", — сказал Ким, отметив, что существуют исключения, когда лицо не пребывает под административный надзор в срок, но каждый раз причина должна быть уважительной, а в случае Мохова это не так.

Ещё одним нарушением адвокат назвал само участие Мохова в ток-шоу.

"Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах, сейчас ограничения они сняли, залы не пустые. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием", — пояснил Ким.

Известно, что следить за исполнением административного надзора должна уголовная инспекция или отдел полиции, где Мохов обязан отмечаться. Так, если его нарушения подтвердятся, то в мировой суд будет направлено постановление, но за первое нарушение скопинскому маньяку грозит лишь штраф. Однако если в течение последующих шести лет он снова допустит нарушение, то уже попадёт под статью 314 УК РФ, наказание по которой подразумевает обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет, либо реальный срок до одного года.

Напомним, что Виктор Мохов, печально известный как скопинский маньяк, оказался в тюрьме после похищения и изнасилования в Скопине, Рязанская область, двух девушек в 2000 году. Одной из них тогда было всего 14 лет. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года. При этом в неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Не так давно стало известно, что скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет. При этом Мохов вышел под административный надзор, под которым останется на ближайшие шесть лет.

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