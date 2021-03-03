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Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе

Он заявил, что Киев свёл к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности.

3 марта 2021, 19:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Фото © ТАСС / Александр Река

Полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что своими действиями Киев сводит к нулю все достигнутые ранее договорённости о прекращении огня в регионе.

По итогам очередного заседания контактной группы он отметил, что на ней обсудили "новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения".

"Это не спровоцированные и не случайные нарушения. Это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти", — заявил Борис Грызлов.

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Как сообщает ТАСС, Грызлов заявил, что фиксируются новые обстрелы Донбасса. Также зафиксировано подтягивание дополнительных сил и средств ВСУ.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве захотели вернуть контроль над границей между Россией и Донбассом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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