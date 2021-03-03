Грызлов обвинил Украину в провоцировании конфликта в Донбассе

Полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что своими действиями Киев сводит к нулю все достигнутые ранее договорённости о прекращении огня в регионе.

По итогам очередного заседания контактной группы он отметил, что на ней обсудили "новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения".

"Это не спровоцированные и не случайные нарушения. Это целенаправленные действия, совершённые по приказу украинской власти", — заявил Борис Грызлов.

Как сообщает ТАСС, Грызлов заявил, что фиксируются новые обстрелы Донбасса. Также зафиксировано подтягивание дополнительных сил и средств ВСУ.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве захотели вернуть контроль над границей между Россией и Донбассом.

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